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SAMSUN Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor

16 dakika önce

Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyorSamsun'un Vezirköprü ilçesinde sokakta oyuncak satarak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Songül Ünal (50) kendini sokak hayvanlarına adadı.

Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sokakta oyuncak satarak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Songül Ünal (50) kendini sokak hayvanlarına adadı. Kazancıyla mama alan Ünal, sokak hayvanlarını besliyor, bakımlarını yapıyor.
Vezirköprü ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Songül Ünal, Köprülü Mehmet Paşa Parkı yanındaki tezgahında oyuncak satarak geçimini sağlıyor. Hayvan sevgisi ile tanınan Ünal, sokak hayvanlarının da bakımını bakıyor. Mehmet Paşa mahallesinde evinin önüne topladığı kedileri hergün aldığı mama ile besleyen Ünal, hasta ve yaralı sokak hayvanlarını tedavi için veterinere götürüyor.
Hayvanları sevdiğini anlatan Songül Ünal, öVezirköprü'de ne kadar aç ve açıkta sokak hayvanı varsa hepsini ben beslemeye çalışıyorum. Bulduğum hasta ve bakımsız hayvanları hastalık saçmasınlar diye alıp veterinere götürüyor, tedavilerini yaptırıyorum. Bu yüzden Vezirköprü'deki veterinerlerin hepsi beni tanır. Bana 'Sen önce aç karnını doyur' diyorlar. Oyuncak ve hurda satarak kazandığım paranın büyük kısmını 70 civarında sokak hayvanın bakımına ayırıyorum. Bzen öyle oluyor ki elektrik ve su faturalarını ödeyemediğim anlar oluyor. Bu yüzden elektrik ve suyum kesiliyor. Sokak hayvanlarına herkes ilgi göstermeli dedi.
Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:20 Kaynak: DHA
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