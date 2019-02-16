Son Dakika Haberleri: Samsun Ozan Arif Son Kez Evinden Uğurlandı

Samsun Ozan Arif Son Kez Evinden Uğurlandı

1 saat önce

Ozan Arif son kez evinden uğurlandı (2)OZAN ARİF'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADISamsun'da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin'in cenazesi Samsun Büyük Camii'ne getirildi.

Ozan Arif son kez evinden uğurlandı (2)

OZAN ARİF'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Samsun'da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin'in cenazesi Samsun Büyük Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki törene; Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ak Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, bağımsız Samsun Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, sanatçı İsmail Türüt, Uğur Işılak, yakınları ve sevenleri katıldı. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şirin için, öğlen namazının ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra Arif Şirin'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

Zihni Şahin, Arif Şirin, Ozan Arif, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Ozan Arif Son Kez Evinden Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]