Son Dakika Haberleri: Samsun-pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2
Son Dakika Güncel Samsun-pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2 - Son Dakika

Samsun-pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2

6 saat önce

Pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2(motosikletli kurye o anları anlattı)

SAMSUN-Pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2(motosikletli kurye o anları anlattı)

Samsun-pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
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