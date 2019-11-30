SAMSUN-Pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2(motosikletli kurye o anları anlattı)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Hastalığı nedeniyle maça gidemedi, taraftarlar evine akın etti!

Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı

Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı