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Samsun-pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2
6 saat önce
Pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2(motosikletli kurye o anları anlattı)
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
SAMSUN-Pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı-2(motosikletli kurye o anları anlattı)
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