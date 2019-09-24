Samsun pet şişelerde fidan yetiştirip, dağıtıyor

Pet şişelerde fidan yetiştirip, dağıtıyor

Samsun'da çay ocağı işletmecisi Ali Uslu (56), pet şişelerde çam fidanı yetiştirerek, ücretsiz dağıtıyor. 15 yılda 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturan ağaç tutkunu Uslu, Ağaçları çok seviyorum. Ağaçların bir dalına bile kıyamam. Çevre ile ilgili herkes görevini yapmalı. Orman yokluğu çok önemli bir faktör. Bu nedenle her dikilen fidan çok kıymetli. Ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum dedi.

Kentte yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde çay ocağı işleten 2 çocuk babası Ali Uslu, kendi imkanları ile fidan dikimi seferberliği başlattı. 15 yıldır atık pet şişeleri toplayan, içerisine toprak doldurarak tohum eken Uslu, her gün suladığı çam fidanlarına gözü gibi bakıyor. Doğa ve yeşil tutkunu Uslu, her yıl yetiştirdiği 2 bin 500 dolayında fidanı ise ücretsiz olarak okullara, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara dağıtıyor. Uslu, 15 yılda 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

TOHUMLARDAN FİDAN ÜRETİYOR

Doğayı çok sevdiğini ve hiçbir ağacın kesilmesini istemediğini anlatan Ali Uslu, İş yerimin karşısında her yıl yaklaşık 2 bin 500 fidan yetiştirip dağıtıyorum. Ağaçlardan tohum toplayıp bu fidanları yetiştiriyorum. Şimdiye kadar kimseden bir ücret talep etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim. Benim tek isteğim buradan fidan alanların bana fidanları yetiştirebilmem için toprak getirmeleridirö dedi.

'AĞACIN BİR DALINA BİLE KIYAMAM'

Bu dünyada yaşayan herkesin doğaya bir katkıda bulunması gerektiğini kaydeden Uslu, Ben de bunu bir görev bildim. Çok güzel tepkiler alıyorum. İstiyoruz ki ülkemizde bir ağaç daha dikilsin. Ben ağaçları çok seviyorum. Ağaçların bir dalına bile kıyamam. Orman yangını olunca içim gidiyor. Televizyonda orman yangını haberini görsem hemen kanal değiştiririm. Çevre ile ilgili herkes görevini yapmalı. Dünyanın başında küresel ısınma tehdidi var, orman yokluğu çok önemli bir faktör. Bu nedenle, dikilen her fidan çok kıymetli. Bende üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Çam fidanı yetiştiriyorum. Bu fidanların büyümesini seyretmek, sulamak benim için çok büyük bir keyif. Bakımı çok zor bu fidanların. Kendi çocuklarıma bu kadar emek vermedim diye konuştu.

'KENDİSİ BİZİM SAĞ KOLUMUZ'

Samsun TEMA Vakfı Temsilcisi Leman Özay da, Ali Uslu'nun üretip kendilerine verdiği fidanları kamu kurumlarına dağıttıklarını belirterek, Biz yüzlerce öğrenciye Ali beyden fidan alıp veriyoruz. Kurum ve kuruluşlara bu fidanları dağıtıyoruz. Bu davranışın örnek olmasını istiyoruz. Gönülden yapılan bir çalışma bu. Pet şişeleri kullanarak bu fidanları yetiştiriyor. Kendisi bizim sağ kolumuz ifadelerinde bulundu.