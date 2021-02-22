Samsun polisi hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek için klip hazırladı - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "tedbir elimde" başlıklı klip hazırladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Bizi İzle Samsun" projesi kapsamında, evden hırsızlık olaylarının meydana gelmesinde kullanılan yöntemler hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çekilen klipte, Asayiş Şubesi personeli yer aldı.

Videoda, "Tedbir elinizde, tedbir elimizde", "Hırsızlara geçit yok", "Hırsızlara karşı kapılarımızı kilitliyoruz" ve "Unutmayın! siz de alacağınız basit tedbirlerle hırsızlık olaylarına karşı evlerinizde güvenli bir şekilde yaşam sürebilirsiniz." mesajları verildi.

Görüntülerde, işitme engelliler için altyazı da yer aldı.