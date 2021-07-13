Samsun polisi hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Samsun polisi hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ve sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı. Ekipler, "Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olun" sloganıyla merkez İlkadım ilçesi Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve alışveriş merkezlerinde vatandaşları bilgilendirdi. Broşürleri dağıtan ekipler, vatandaşların alacakları tedbirlerle güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilecekleri konusunda uyardı.

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