Samsun polisinden 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının azaltılması ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada bu tip suçlara karşı alınabilecek önlemler dile getirildi. Evden hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik şu önerilere yer verildi:

"Kış aylarında yazlık ikametlerin bulunduğu bölgelerde, yaz aylarında şehir merkezlerindeki site dışı apartmanlarda ve müstakil binalarda, semt pazarlarının kurulduğu günlerde çevre sokaklarda bulunan ikametlerde hırsızlık olaylarının artış gösterdiğinin bilincinde olarak; yeni bir eve taşındığınızda mutlaka kilitlerinizi değiştirin. Evinizde bulunsanız veya kısa süreli de ayrılsanız kapınızı mutlaka kilitleyin. Balkon kapılarınızı ve pencere camlarınızı (demir korkuluk, PVC kilidi) kilitli tutun. Site ve apartmanlarınıza güvenlik kamerası, mümkünse görüntülü diafon taktırın. Ev anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi ve sayaçlarınızın yanlarına bırakmayın. Evinizde kıymetli ziynet eşyası ve yüksek miktarda para bulundurmayın. Gece hırsızlığı fark ederseniz, ışığı yakarak ve hareket ederek, kendi kendinize olsanız bile birisiyle yüksek sesle konuşuyormuş gibi davranın. Hırsızlar ilk önce yatak ve çalışma odaları, kirli sepeti ve mutfak gereçlerini karıştırırlar, kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklayın. Siz komşularınızın evine sahip çıkarsanız onlarında sizin evinize sahip çıkacaklarını unutmayın."

Dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik ise, "Telefonla kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtan şahıslara inanmayın, devlet görevlisi suçluları yakalamak için vatandaştan para ve ziynet eşyası İstemez. Sayın valinin ve özel kalem müdürünün veya farklı makamların adını kullanarak sosyal proje kapsamında (tekerlekli sandalye vb) yardım topladıklarını söyleyen şahıslara inanmayın. Telefonla sizi arayarak banka ve diğer kurumlardan aradığını söyleyen kişilere kimlik bilgilerinizi, adresinizi, kart bilgilerinizi söylemesine inanmayın, (kart şifresi vb.) taleplerini yerini getirmeyin. İnternetten güvenilir sitelerinden alış veriş yapın, kargo şirketinin getirdiği ürünün kendisini görmeden teslim almayın ve ödeme yapmayın. Devlet destekli kredileri (KOSGEB vb.) hangi kurum veriyorsa bizzat müracaata bulunun internetten işlem yapmayın. Kim ararsa arasın 'hediye çekilişi' adı altından telefon ve kart bilgileriniz isteniyorsa kesinlikle vermeyin. İnternet üzerinden bahis kuponu satın almayın. 'Eskort' sitelerinde yazılı telefonla irtibata geçmeyin. Araç satın almak için kesinlikle 'kaparo' yatırmayın. Sosyal medya sitelerinden ürün satın almayın. Avukatlık bürosundan aradığını söyleyip 'icra borcun var' şeklindeki sözlere kanmayın. İnternette yayınlanan 'evde ek iş' ilanlarına kesinlikle inanmayın. Tanımadığınız hiç kimseye kamu görevlisi olsa da para havale etmeyin" uyarıları yapıldı. - SAMSUN