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Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

17.12.2021 10:48
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Türkiye'de sahte içki ölümlerinde artış görülmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araçta yaptıkları aramada sahte içkiler ile birlikte derin dondurucunun içinde domuz eti ele geçirdi.

Türkiye'de sahte içki ölümlerinde artış görülmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araçta yaptıkları aramada sahte içkiler ile birlikte derin dondurucunun içinde domuz eti ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun polisi Türkiye genelinde ve Samsun'da son günlerde içi içenlerin ölmesinde artış olması üzerine Samsun polisi alarma geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler ve takip sonucu Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ile bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, çeşitli ebatlarda 30 şişe el yapımı ve yabancı bandrollü içki, çeşitli ebatlarda 106 adet boş şişe, 140 adet içki kapağı, 2 adet aroma kiti, 48 paket yabancı bandrollü sigara, 250 kilo domuz eti olduğu değerlendirilen menşei belli olmayan kırmızı et ele geçirildi. İçkilerin evin mutfak dolaplarının altı ile çekyat ile bazanın içine gizlenmiş olması dikkat çekti. Olayla ilgili E.K. ve A.R. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Türkiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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