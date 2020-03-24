SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek - Son Dakika

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SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek
6 saat önce
Polislerden sağlıkçılara sirenli destekSAMSUN Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, özel bir hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.
Polislerden sağlıkçılara sirenli destek
SAMSUN Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, özel bir hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.
Canik ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yanına giden ekipler, yan yana park ettikleri ekip otolarından siren çalmaya başladı. Megafonla, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsunda bulunan ekipler, alkışlayarak, sağlık çalışanlarına moral verdi. O anlar, bir hastene personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:41 Kaynak: DHA
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