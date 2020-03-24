SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek - Son Dakika

SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek

6 saat önce

Polislerden sağlıkçılara sirenli destekSAMSUN Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, özel bir hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Polislerden sağlıkçılara sirenli destek

SAMSUN Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, özel bir hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Canik ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yanına giden ekipler, yan yana park ettikleri ekip otolarından siren çalmaya başladı. Megafonla, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsunda bulunan ekipler, alkışlayarak, sağlık çalışanlarına moral verdi. O anlar, bir hastene personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:41 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü         
16:17
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:30:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAMSUN Polislerden sağlıkçılara sirenli destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]