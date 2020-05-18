Samsun protokolü 19 Mayıs'ı unutmadı - Son Dakika

Samsun protokolü 19 Mayıs'ı unutmadı

Samsun protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Samsun protokolü 19 Mayıs'ı unutmadı, System.String[]

Samsun protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, " 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözünden hareketle milli ve manevi değerlerimize önem veren, bilimi ve aklı kendisine rehber edinen, Atatük'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Gençlerimizin, bu aziz vatanın ecdadımızdan emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.


"Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, emaneti alan gençlerimiz koruyacak ve daha da yüceltecektir"


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü ise gençlere armağan etmiştir. Güçlü Devletimizin ilelebet yaşaması ve daha da güçlenerek yükselişini sürdürmesi için emaneti devir alacak olan gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, emaneti alan gençlerimiz koruyacak ve daha da yüceltecektir" dedi.


"Gençlerimize büyük görevler düşmekte"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gençlerimiz de ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için muhtaç oldukları kudretin damarlarında mevcut olduğunu bilerek sürekli çalışmalı ve bu kutlu amaca ulaşmalıdır. Türk milletinin güçlenerek yükselişini sürdürmesi için emaneti devralacak gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, emaneti alan gençlerimiz koruyacak ve daha da yüceltecektir" şeklinde konuştu.


"Bağımsızlığı sağlayan gün"


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş masajında, "19 Mayıs vatanın yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş, uygar bir yaşama yönlendiren ve bağımsızlığını sağlayan gündür. Bu anlamlı günün, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Şüphesiz, milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur" ifadelerine yer verdi.


"Önemli ve tarihi bir gün"


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu tarih her şeyin bittiğini zannedenlere karşı, tüm yokluk ve yoksunluklara rağmen, azim, iman ve heyecanla maküs talihini yenmek kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu önemli ve tarihi bir gündür. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Zorlu mücadelelerle kazanılan zaferlerin ardından, var olmanın ve gelişmenin ancak iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacaktır" düşüncelerini iletti.


"Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanet edildi"


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi, 25 Mayıs'ta Havza'ya gelmesi ile şekillenmiş, tüm yurdumuza yayılmış, halkımızın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşılmıştır. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir" sözlerine yer verdi.


"Milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü"


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak Milli Mücadelemizin 101. yılında yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım. El ele gönül gönüle vererek ülkemizi daha ileri taşıyalım" ifadelerini kullandı.


"Tarihe gömülmek istenen bir millet, küllerinden tekrar doğmuş"


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal önderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bu millet, bu gençlik birlik ve beraberlik içinde kalarak bozmuştur. Milli ve manevi değerlere haiz, vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı gençliğimiz olduğu müddetçe de oynanmak istenen oyunlar hep bozulacaktır" açıklamasında bulundu.


"Milletin yeniden doğuşu"


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklar ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve bugünlere geldiğini; aziz şehitlerimize minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak etmekteyiz. 19 Mayıs 1919 hafızamızda sadece bir tarih değil; bir milletin yeniden doğuşunu, millet iradesini ve bağımsızlığını ifade etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 101 yıl önce kentimizden yaktıkları kurtuluş meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek" diyerek bayramı kutladı. - SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 05:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun protokolü 19 Mayıs'ı unutmadı - Son Dakika

Son Dakika

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