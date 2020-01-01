Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi - Son Dakika

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Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi
7 saat önce
Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdiSamsun protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi
Samsun protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti. Heyet, TCSG - 87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü. Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti.
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