Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi - Son Dakika

Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

6 saat önce

Samsun protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.

Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi, System.String[]

Samsun protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti. Heyet, TCSG - 87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü.  Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti.


Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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