Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile uzatılacak - Son Dakika

- Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile uzatılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"Tramvayı mevcut haliyle değil, elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi ile uzatacağız"

"Taflan ve havalimanına elektrikli lastik tekerlekli troleybüs ile yolcu taşınacak"

"Alınacak 4 tren ile tramvay sayımız 32'ye çıkacak"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafif raylı sistem (tramvay) hattının Taflan ve havalimanı yönlerine 'elektrikli lastik tekerlekli troleybüsler' ile uzatılacağını açıkladı. Demir ayrıca, raylı sistem hattına 4 yeni tramvay daha almayı planladıklarını bildirdi.

Mevcut tramvay hattının Taflan ve havalimanına kadar uzatılmayacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Tramvayların kapasitesi belli. Bizim 6 dakikada bir geçen tramvayın süresini 4 dakikaya kadar indirdik. Daha da indirilmesi durumunda tramvay ile kesişen tüm yolların diğer ulaşımları durur" dedi.

Mevcut raylı sistem hattının günlük 100-120 bin civarında yolcu taşıma kapasitesinin olduğunu belirten Demir, "Bunun üzerindeki vatandaşları tramvay değil, o hatlara yeni toplu taşıma araçları alarak rahatlatacak master planımızı hazırladık. Ne yapacağımızı biliyoruz. Tramvayı mevcut hali ile uzatmayacağız. Elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi ile uzatacağız. Bunu havalimanı ve Taflan'a kadar uzatacağız. Şu anda yolcu sayımlarını yapıyoruz. Raylı sisteme aktarma yaparak Tekkeköy'den havalimanına ve Üniversite İstasyonundan Taflan'a kadar taşıma yapacağız. Yeni bir hat açmayarak mevcut karayolu üzerinden olacak. Elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi buralarda hizmet verecek. Troleybüsün işletme maliyeti çok düşük. Yolcu taşıma kapasitesi de raylı sistemden daha yüksek" diye konuştu.

"Alınacak 4 tren ile tramvay sayımız 32'ye çıkacak"

Tramvay hattının 32'den fazla treni kaldırmayacağına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Mevcut hatta yeni trenler alınabilir. 4 tane daha tren almayı planlıyoruz. Tramvay hattı üzerindeki tren sayımız böylece 32'ye çıkacak. Ama sayının daha fazlasını da hat kaldırmıyor. Daha fazla treni hatta koyduğunuzda başka bir şey oluyor. 2 dakikada bir raylı sistem geçtiğini düşündüğünüzde durması, kalkması tüm o raylı sistemi kesen karayolu ulaşımını felç edersiniz" şeklinde konuştu.

"Raylı sistemi yeraltına almaya ihtiyaç kalmıyor"

Elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sisteminin daha ucuz ve daha çok yolcu kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Demir, "Atakum'da raylı sistemin yeraltına alınması konusunda raylı sistemin İsmet İnönü Bulvarı kesişimi için düşünmüştük. O zaman kot kurtarıyor mu diye bakmıştık. Kod kurtarıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile master plan çıkartıp baktık ki o bize istediğimiz hedefi sağlamıyor. Trafiği kavşak düzenlemeleri ile rahatlatacağız. Alparslan Bulvarı gibi kara taşıtını tıkadığı için bunu düşünmüştük. Akıllı trafik yönetimi ile oradaki hedefimize ulaşıyoruz. Raylı sistemi yeraltına almaya ihtiyaç kalmamış oldu" ifadelerini kullandı.