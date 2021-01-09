Samsun Rotary Kulübünden öğrencilere tablet - Son Dakika

Samsun Rotary Kulübü tarafından Havza ilçesinde ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye tablet bağışında bulunuldu.

Samsun Rotary Kulübü tarafından yürütülen proje kapsamında Havza'da maddi durumu iyi olmayan öğrencilere 20'si 25 Mayıs Anadolu Lisesi, 10'u Ilıca İlkokulu ve Ortaokulunda olmak üzere 30 öğrenciye tablet yardımında bulunuldu.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde düzenlenen program ile tabletler öğrencilere teslim edildi.

Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ümit Eminoğlu, birçok alanda proje yürüttüklerini belirterek, "54 yıldır birçok proje ile şehrimize, ülkemize hizmetler veren bir sivil toplum örgütüyüz. Memleketimizin ihtiyaçları konusunda ilgi ve özen göstermekteyiz. Tüm bunları geliştirdiğimiz projeler veya üyelerimizin katkıları ile hiçbir karşılık beklemeksizin yapmaktayız." dedi.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Hilmi Alparslan ise uzaktan eğitimin devam ettiğini belirterek, destek dolayısıyla teşekkür etti.

Eminoğlu, daha sonra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.