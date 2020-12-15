(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor - Son Dakika

(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor

15.12.2020 15:38

(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyor Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Samsun'daki Saathane Meydanı, yapılan çevre düzenlemeleri ile tarihi mimari ve kent dokusunun güzelliğini gün yüzüne çıkartıyor.

(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyor

SAMSUN - Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Samsun'daki Saathane Meydanı, yapılan çevre düzenlemeleri ile tarihi mimari ve kent dokusunun güzelliğini gün yüzüne çıkartıyor.

Taşhan, Medrese Camii ve tarihi Şifa Hamamı'nı bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile örnek yeni bir çehreye kavuşuyor. Tarihi eserlerin restore edilmesinin ardından meydanda bulunan dükkanlar da bir bir boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Eski yapıların yıkılması ve çevre düzenlemelerinin ilerlemesiyle birlikte Saathane Meydanı ve çevresinin nasıl bir görünüme bürüneceği de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Yapılan çalışmaların iyiye gittiğini belirten vatandaşlar, projenin tamamlanması ile birlikte Samsun'un çok güzel bir görünüme kavuşacağını dile getirdiler.

Saathane Meydanı ve çevresinin yapılan düzenlemeler iye güzel bir görünüme kavuşmaya başladığını belirten vatandaşlar, "Saathane'nin 400 yılı aşkın bir geçmişi var. Şimdi yeni bir düzenleme yapılıyor. Burada bulunan tarihi güzelliklerin ortaya çıkması için çevredeki harabe yapıların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Biraz daha sabredersek daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Düzenleme yapılmadan önce burasının virane bir görüntüsü vardı. Senelerdir burası kötü görünüyordu. Kısa zaman önce yapmaya başladılar. Bu projenin yapılması için fazla beklendiğini düşünüyorum. Daha önceden de yapabilirlerdi" dediler.

Samsun'a yıllar sonra gelen bazı vatandaşlar ise yapılan düzenlemeler ile şehrin daha güzel ve estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, "Yıllar sonra Samsun'a geldik. Daha önceden buraların karma karışık bir görünümü vardı. Şimdi ise çok güzel olmuş" diye konuştular.

Saathane Meydanı'nda tarihin önündeki yapılar yıkılarak kaldırılıyor.

(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor
(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor
(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor
(SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Medrese, Osmanlı, Samsun, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (SAMSUN)- Saathane Meydanı'ndaki düzenleme vatandaşının takdirini topluyorki engeller kalkıyor - Son Dakika


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