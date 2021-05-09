Samsun Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı - Son Dakika

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelenlerden 56 pozitif vaka yakaladık. İl dışından gelenler kendilerini 10 gün kısıtlamasını istiyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki genel seyri, yürütülen çalışmalar ve Covid-19 aşı tablosu hakkında bilgi vererek, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulundu. Dr. Oruç, yaklaşık 1 ay süren vaka artışının ardından alınan önlemler, kamu kurumlarının etkin mücadelesi, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların tam kapanma döneminde elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında bir düşüş eğrisi olduğunu ifade etti.