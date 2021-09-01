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'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak' - Son Dakika

'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak'

01.09.2021 12:15
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SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Birinci doz aşıda il olarak istenen seviyedeyiz.

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Birinci doz aşıda il olarak istenen seviyedeyiz. Ancak ikinci doz aşı oranımız birçok ilçemizde yüzde 60'ın altında kalmış durumda. İlimizde yeni bir pik olacaksa bu, aşı yaptırmayanlar ya da aşısını erteleyenler nedeniyle olacak gibi gözüküyor. Buna izin vermeyelim" dedi.

Samsun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan aşılama çalışmalarıyla ilgili güncel tabloda yüzde 79,7'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer aldı. Samsun'da yürütülen aşı çalışmaları ve ilçelerin aşılanma oranları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ilk doz aşıda istenilen seviyede olduklarını ama 2'nci doz aşıda yüzde 60'ın altında kalındığını belirterek, aşı yaptırmayan vatandaşları uyardı.

'VİRÜSÜN YENİDEN YAYILIMINA İMKAN TANIYOR'Aşı oranlarını detaylı incelediklerini ifade eden Oruç, "İkinci ve üçüncü dozlarda yavaş yavaş geç kalmaya başladığımızı, birinci ve ikinci dozlarını olan vatandaşlarımızın bir sonraki dozlarını ertelediklerini görüyoruz. Birçok ilçemizde ikinci doz aşı yaptırma oranımız yüzde 60'ın altında gözüküyor. 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Canik, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerimizde durum böyle. Yani bu ilçelerimizde, ilk doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın neredeyse yarısı, ikinci dozlarını hakları olduğu halde yaptırmamış, aşılarını ertelemiş durumda. Aşımızı ertelememiz virüse karşı bağışıklığımızın düşmesine neden olduğu gibi, ona yeniden yayılım imkanı da tanıyor.  Aşı ertelemenin oluşturduğu tablo maalesef yoğun bakım yatış ve ölüm oranlarımıza da yansıyor. Yoğun bakımlarımızda yatan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aşısız; aşısı olanların da yüzde 90'ı birinci doz aşılarını yaptırıp ikinci dozları yaptırmayanlardan ya da ikinci doz aşısını mart, nisan dönemlerinde yaptırmış, hakkı olduğu halde 3'üncü doz aşısını erteleyen vatandaşlarımızdan oluşuyor" diye konuştu.'HAYATIMIZ ÜZERİNE KUMAR OYNAMAYALIM'Oruç, şöyle devam etti:

"Veriler bize aşısını erteleyen vatandaşlarımızın, hiç aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızla aynı oranda yoğun bakıma yatışı yapılma ve hayatını kaybetme riskine sahip olduğunu gösteriyor. Yani ilimizde yeni bir pik olacaksa bu, aşı yaptırmayanlar ya da aşısını erteleyenler nedeniyle olacak gibi gözüküyor.  Buna izin vermeyelim. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Covid-19 ile hayatımız üzerine kumar oynamayalım. Tek ya da eksik doz aşının bizi korumaya yetmeyeceğini, unutmayalım.  Özellikle ikinci doz Sinovac aşısını mart, nisan aylarında yaptırmış olup, üçüncü dozunu henüz yaptırmayan 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. El birliğiyle birinci dozda maviye taşıdığımız şehrimizi, ikinci doz oranlarımızda da maviye taşıyalım. Koronanın yaşattığı acılardan kurtulmak için lütfen aşılarımızı ertelemeyelim, aşısını yaptırmakta tereddüt edenleri ikna edelim" diye konuştu.


'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak'
'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak'
'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak'
'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak'

COVIRAN Bereket, Muhammed Ali, Samsun, Oruç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak' - Son Dakika


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