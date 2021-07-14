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Samsun Sağlık Müdürü Oruç, gençlere "Kovid-19 aşısı olun" çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika

Samsun Sağlık Müdürü Oruç, gençlere "Kovid-19 aşısı olun" çağrısı yaptı Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:07
Samsun Sağlık Müdürü Oruç, gençlere

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gençlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gençlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı aşı çalışmasında şehir merkezi ve kırsal bölgelerde kentin her noktasında bin kişilik aşı ordusuyla güçlü bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bu özverili çalışma sayesinde vaka sayısının bu hafta da düşüş göstererek 100 binde 23,97'ye gerilediğini belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Aşının gücü ve etkin aşılama çalışması sayesinde vaka sayılarımızı sevindirici noktalara çeksek de Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ülkemizde delta varyantının etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiğini görüyoruz. Bulaşıcılık oranı iki kat daha yüksek olan bu varyantın etkisinden ilimizi korumanın tek yolu da aşımızı yaptırmamızdan geçiyor. Ancak aşı hakkını elde eden yaş grubu gençleştikçe ilimizde aşıya ilgide düşüş olduğunu görüyoruz. Artırılan ekip sayılarına ve yaygın randevusuz aşı uygulamasına rağmen son iki hafta içinde ortalama günlük aşı sayımız 20 binlerden 10 binler seviyesine geriledi. Rakamlar bize aşılama çalışmalarında gençlerimizin çok daha fazla desteğine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Özellikle 17-39 yaş arası gençlerimizin aşılarını ertelediğini görüyoruz. 40 yaş üstü nüfusumuzda en az bir doz aşısını olmuş kişi oranımız yüzde 80'e ulaşmışken, 17-39 yaş grubu gençlerimizde bu oran yüzde 44'e geriliyor."

Gençlere aşı sırası geldiğinde tereddüt etmeden Kovid-19 aşısını yaptırarak kendilerini ve sevdiklerini koruma altına almaları tavsiyesinde bulunan Oruç, şunları kaydetti:

"Aşının koruma gücünü ilimizin bütününe yaymak için size ihtiyacımız var. Yanınıza bir arkadaşınızı da alarak gelin ve aşınızı yaptırın. Aşı kardeşi olun. Aşının bize kattığı güçle ilimizi delta varyantından hep beraber koruyalım. İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşı alanlarımızın birçoğunda randevusuz aşı uygulaması gerçekleştirdiğimiz gibi, sağlık tesislerimizde de başvuru yapan vatandaşlarımız randevusuz olsa da kimseyi geri çevirmeden aşılarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın tarlalarına, bahçelerine kadar giderek aşılama çalışması yürütüyor."

Oruç, Samsun'da aşılama oranının yüzde 63,6 düzeyinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Yüzde 65'e ulaşarak sarı renge ulaşmamıza az kaldı ancak mavi rengin rakamı olan yüzde 75'e ulaşmak için önümüzde daha zorlu bir yol var. Bu zorlu yolu aşmak için özellikle bayram öncesi ve bayram süresince daha büyük hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Lütfen aşımızı yaptıralım, yaptırmayanları ikna edelim, bayramı ne kendimize ne sevdiklerimize zehir etmeyelim. Koronavirüsü bu bayram ilimizden el birliğiyle uzak tutalım." ifadelerini kullandı.

Samsun Sağlık Müdürü Oruç, gençlere Kovid-19 aşısı olun çağrısı yaptı Açıklaması

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Sağlık Müdürü Oruç, gençlere 'Kovid-19 aşısı olun' çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika


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