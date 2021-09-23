Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan anne adaylarına aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, hamilelere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını tam yaptırmaları çağrısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de genelinde olduğu gibi Samsun'da da Kovid-19 olan anne adaylarının sayısının, özellikle son dönemde delta varyantının da etkisiyle artış gösterdiğine dikkati çekti.

Samsun'da sadece son bir hafta içinde çeşitli nedenlerle PCR testi yapılan 70 anne adayının yüzde 50'sinin testinin maalesef pozitif çıktığını aktaran Oruç, "PCR testi pozitif olan anne adaylarımızdan en az iki doz aşısını yaptırmış, yani tam aşılı olanların oranı ise sadece yüzde 9 düzeyinde." ifadesini kullandı.

Hamilelerin Kovid-19 aşılarını tam yaptırması gerektiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Samsun'da pandemi döneminde üç annemizi koronavirüs nedeniyle kaybettik. İlimizde tekrar bu acıların yaşanmasını istemiyoruz. Kovid-19'un gebelik süreci ve sonrasında can kayıplarına yol açmaması, hastalığın daha hafif geçirilmesi ve hastalığa yakalanma riskinin azaltılması için mutlaka gebelerimizin aşılarını yaptırması gerekiyor. Bu nedenle tüm anne adaylarımızı, bebeklerini ve kendilerini korumak için aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Samsun'da tam aşılı olup hastalık nedeniyle yoğun bakımlara yatışı yapılan tek bir sağlık çalışanımız bile bulunmuyor. Çünkü aşı koruyor. Biz sağlıkçılar olarak aşının gücüne güveniyoruz, annelerimizden de bize inanmalarını ve aşının gücüne güvenmelerini istiyoruz."

Oruç, vatandaşların aşı konusunda yanlış bilgilere inanmamalarını gerektiğini vurgulayarak, "Lütfen aşı konusundaki yanlış bilgilere inanmasınlar. Korumaları gereken tek hayatın kendi hayatları olmadığını, sorumlu oldukları, yanında yıllarca olmaları gereken bir canı da taşıdıklarını unutmasınlar. En yakın sağlık merkezimize başvurup aşılarını yaptırıp, sağlıkla ve mutlulukla bebeklerini kucaklarına alsınlar." değerlendirmesinde bulundu.