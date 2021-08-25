Samsun İl Sağlık Müdürü: 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor - Son Dakika

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "İlimizde şu an aşı hakkı olup, aşısını yaptırmamış 1'inci dozda 300 bin, 2'nci dozda 54 bin, 3'üncü dozda ise 113 bin vatandaşımız bulunuyor. Yani toplam 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor" dedi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. Samsun'da ilk doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75.3'e yükseldiğini ve Samsun'un mavi kategorideki iller arasında yerini aldığını söyleyen Oruç, bu seviyenin yeterli olmadığını belirtti. Samsun'daki yoğun bakımda bulunan hastaların yarısının hiç aşısını olmayan hastalardan oluştuğunu belirten Oruç, aşı yaptırmayan vatandaşları da uyardı.