Samsun Sağlık Müdürü: Vaka sayımız düşmeye devam ediyor, hedef mavi - Son Dakika

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşlarımızın önlemlere gösterdiği özenle bir düşüş trendi yakaladık. 16 ilçemizde vaka sayımız halen düşmeye devam ediyor. Yürütülen yoğun mücadele sonucunda insidans hızımız, geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 49,5 azalarak, yüz binde 95,5 oranına düştü ve Samsun, kırmızıdan turuncu renge geçiş yaptı. Hedefimiz ilimizi turuncu renkten sarıya geçirmek için gerekli çalışmaları yürütmek ve mavi renge adım adım ilerlemek" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki haftalık seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kentte yaklaşık bir ay süren vaka artışından sonra tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşların önlemlere gösterdiği özenle bir düşüş trendi yakaladıklarını ifade eden Oruç, 16 ilçede vaka sayının düşmeye devam ettiğini belirtti. Oruç, yürütülen bu yoğun mücadele sonucunda insidans hızının, geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 49,5 azalarak, yüz binde 95,5 oranına düştüğünü ve Samsun'un kırmızıdan, turuncu renge geçiş yaptığını ifade etti.