Samsun Sağlık Müdürü: Vaka sayımız düşmeye devam ediyor, hedef mavi - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki haftalık seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kentte yaklaşık bir ay süren vaka artışından sonra tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşların önlemlere gösterdiği özenle bir düşüş trendi yakaladıklarını ifade eden Oruç, 16 ilçede vaka sayının düşmeye devam ettiğini belirtti. Oruç, yürütülen bu yoğun mücadele sonucunda insidans hızının, geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 49,5 azalarak, yüz binde 95,5 oranına düştüğünü ve Samsun'un kırmızıdan, turuncu renge geçiş yaptığını ifade etti.

'LADİK, VAKA SAYISI ARTAN TEK İLÇEMİZ OLMAYI SÜRDÜRDÜ'İl genelindeki bu vaka düşüşünün tüm ilçelerde aynı oranda olmadığını belirten Oruç, "Turuncu Samsun'un halen kırmızı ilçeleri mevcut. Ladik Çarşamba , Kavak, Tekkeköy İlkadım ve Ayvacık ilçelerimiz, turuncu Samsun'un kırmızı ilçeleri olmayı sürdürüyor. Ladik ilçemiz yüz binde 311,1 insidans hızıyla il ortalamamızın 3 kat üzerinde bir vaka hızı gösteriyor ve bu ilçemiz yüzde 24,4 vaka artışıyla, geçtiğimiz hafta Samsun'da vaka sayısı artan tek ilçemiz olmayı da sürdürdü. Her ilçemizin önlemlere riayetleri ölçüsünde ortaya çıkan bu tabloda Asarcık (yüz binde 41,9), Vezirköprü (yüz binde 44,5) ve Alaçam (yüz binde 47,8) ilçelerimiz ise yüz binde 35 rakamına en çok yaklaşarak, sarı renge geçiş yapmaya bir adımı kalan ilçelerimiz oldu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak öncelikli hedefimiz ilimizi turuncu renkten sarıya geçirmek için gerekli çalışmaları yürütmek ve mavi renge adım adım ilerlemek. Bu çerçevede yürüttüğümüz filyasyon çalışmalarıyla birlikte, Covid 19'a karşı elimizdeki en önemli güç olan aşı çalışmalarımıza da daha fazla ağırlık veriyoruz" diye konuştu.'LÜTFEN TEREDDÜT ETMEDEN AŞIMIZI YAPTIRALIM Karadeniz Bölgesi 'nde en fazla doz aşı yapılan ilin Samsun olduğunu belirten Oruç, "İlimizde bugün itibariyle 550 bin doz Covid 19 aşısı uygulaması yapıldı. Hali hazırda Sinovac ve Biontech aşılarının ilimizde yapılmasına devam ediyoruz. Ancak koronayı tamamen mağlup etmemiz için planlı bir şekilde aşı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu sayıyı artırmak için ilçelerimizde oluşturduğumuz aşı ikna ekiplerimizle önemli bir çalışma yürütüyoruz. Sağlık çalışanlarımız, muhtarlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz ve diğer kamu görevlilerimizden oluşan ekiplerimiz köylerimizi ziyaret ediyor; aşı konusunda tereddüt içinde olan kişileri ikna ediyor ve onları servis araçlarıyla aşı merkezlerimize götürerek aşılarını yaptırıyor. Yapılan her bir aşı koronaya karşı elde edilen zafer anlamına geliyor. Bu vesileyle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Şu an koronaya karşı elimizdeki en güçlü silah aşı. Lütfen hiç tereddüt etmeden aşımızı yaptıralım. İnşallah ilimizdeki aşı sayısını hızla artırarak, bağışıklık düzeyimizi süratle yükselteceğiz. Koronadan uzak, şehrimizin, esnafımızın, öğrencilerimizin rahat bir nefes aldığı yaz günlerine inşallah hep beraber ulaşacağız" dedi.