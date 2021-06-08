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Prof. Dr. Özkan: "Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi" - Son Dakika

Prof. Dr. Özkan: "Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi"

08.06.2021 12:44

- Prof. Dr. Özkan: "Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi" "Yarı yarıya bir düşüş var" Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Prof. Dr.

- Prof. Dr. Özkan: "Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi"

"Yarı yarıya bir düşüş var"

SAMSUN - Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, 2019 yılında yaklaşık 665 bin hastanın Türkiye'ye sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında giriş yaptığını, bundan 1 milyar 65 milyon dolar gibi bir gelir sağlandığını ifade ederken 2020 yılında ise Kovid-19 nedeniyle 390 bin civarında bir hasta girdisiyle elde edilen gelirin 550 milyon dolara düştüğünü açıkladı.

Sağlık turizminin gelişmesi adına kamu yararına faaliyet gösteren SASTUD Yönetim Kurulu Üyeleri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda bir basın açıklaması düzenledi. Programa ev sahipliği yapan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve SASTUD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Şen, kamu hastanesi olarak sağlık turizmi kapsamında ayda ortalama 100 turiste hizmet verdiklerini vurguladı.

"Sağlık turisti sayıları ve gelirleri 2020'de dibe vurdu"

Kovid-19'un sağlık turizmini olumsuz etkilediğini ifade eden Fatih Özkan, "Aldığımız istatistiklerden 2019 yılında aşağı yukarı 665 bin hasta Türkiye'ye sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında giriş yapmış. 1 milyar 65 milyon dolar gibi bir gelir sağlanmıştı. Bu 2019 yılı 2018 yılını neredeyse 2 katı. 2017 yılının da 1 mislidir. Sağlık turizmimiz bu şekilde giden bir trend şeklindeydi. Çok güzel sinyaller veriyordu. Kovid-19 ile birlikte her şeyde olduğu gibi sağlık turizmi de çok ciddi etkilendi. Turizmin etkilenmesiyle sağlık turizmi de etkilendi. Maalesef bizim istatistiklerimiz dünyada da olduğu gibi yere çakıldı. 2020 yılındaki istatistiklere baktığımızda maalesef 390 bin civarında bir hasta girdimiz var. Buna bağlı olarak da 550 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz. Bir önceki yılla kıyaslandığında hepsinde yarı yarıya bir düşüş görüyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğine bakıldığında ise USAŞ'tan elde edilen verilere göre 110 bin hasta ve 200 milyon dolar civarında da bir getirimiz var. Eğer öngörümüz doğru çıkarsa bu da 450 bin civarı hasta ve 800 milyon dolar gibi bir beklentimizin çok altında bir gelir gibi duruyor. Bunun sonucunu önümüzdeki çeyreklerde göreceğiz ama eski beklentilerimizin karşılanamayacağı söz konusu" dedi.

Samsun hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özkan, şunları söyledi:

"Samsun'un uluslararası platformlarda yeterli düzeyde tanıtımın yapılmasıyla sağlık turizmi getirilerinden daha çok pay alması hedeflenmektedir. Korona virüsü salgınının ekonomik alanda en olumsuz etkilediği sektörler, turizm ve sağlık turizmidir. Sağlık turizmi, salgın sona erdiğinde önem kazanan hijyen kurallarına uygun olarak yeniden yapılandırılması ve ülke tanımında bu çabaların ön planda tutulması şartıyla ekonomiyi yeniden hareketlendirebilecek temel itici güçlerden biri olacaktır. Türkiye'deki sağlık turizmi, özellikle salgın sürecinin ardından yabancı ülkelerden gelebilecek taleplere yanıt verecek kapasiteye sahiptir. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı hedefi 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliridir. Elde edilen tecrübeler ve doğru stratejiler izlendiği takdirde sağlık turizminin, turizm sektörünün diğer alanlarının aksine sezonluk olmayan ve yılın 12 ayına yayılan bir turizm türü olması nedeniyle ekonominin amiral gemisi olabileceği öngörülmektedir.

Prof. Dr. Özkan: Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi
Prof. Dr. Özkan: Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi
Prof. Dr. Özkan: Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi
Prof. Dr. Özkan: Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi
Prof. Dr. Özkan: Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi

Sağlık turizmi, Fatih Özkan, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özkan: 'Sağlık turizmi Kovid-19'dan çok ciddi etkilendi' - Son Dakika


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