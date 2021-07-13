Samsun sahilinde görevli 90 cankurtaran işbaşı yaptı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde 200 kilometre uzunluğunda plaja sahip Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri görev yapmaya başladı.

Atakum sahilinde eğitim yapan cankurtaranlar tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği denizde yüzerken kaybolan bir kişiyi sudan çıkartmak için harekete geçen cankurtaranlar, botla olay yerine gitti. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi botla sahile ulaştırdıktan sonra sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Birlik Amiri Erhan Karaca, basın mensuplarına, Samsun'da sahil bandında 90 cankurtaran ile hizmet verdiklerini söyledi.

Hava sıcaklarının artmasıyla insanların serinlemek için denize girdiğine işaret eden Karaca, "Vatandaşlarımızdan akarsu, göl gibi yerlerde suya girmemesini istiyoruz. Akarsu ve göllerde boğulma vakaları daha fazladır. Sürekli tatbikat ve eğitim yaparak cankurtaranları hazır halde tutuyoruz. Terme'nin Miliç sahilinden Yakakent plajlarına 200 kilometre uzunluktaki sahilde cankurtaranlarımız görev yapıyor. Samsun'da yılda ortalama 270 ile 300 boğulma vakası oluyor. Olaylara kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, en önemli görevlerimizden biridir." dedi.

Yaz döneminde denizde botlarla, karadan da araçlarla devriye gezip boğulmalara karşı insanları dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını anlatan Karaca, "Karadeniz'de en sık yaşanan boğulma vakalarının başında rip akıntısı gelmektedir. Bu nedenle denizdeki dubaların dışına çıkılmamalı. Rüzgarlı havalarda denize girmemelerini vatandaşlarımızdan istiyoruz. Rip akıntısına kapılan vatandaşlarımız panik yapmadan su üstünde durmaya çalışmalı. Karaya doğru değil, rip akıntısına yakalandığı yerin çaprazlarına doğru yüzmeye çalışarak oradan kurtulabilirler." diye konuştu.