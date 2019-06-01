Son Dakika Haberleri: Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi

51 dakika önce

SAMSUN'da kıyıya biriken çürümüş yosunun etrafa yaydığı kokudan rahatsız olan bir grup, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi, System.String[]
SAMSUN'da kıyıya biriken çürümüş yosunun etrafa yaydığı kokudan rahatsız olan bir grup, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.
Atakum ilçesi Çatalcam Sahili'nde kıyı kesimlerinde biriken çürümüş yosunlar, etrafa kötü koku yaymaya başladı. Kokunun kaynağı olan alanda toplanan bir grup, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Tabipler Odası Başkanı Murat Erkan, "Bu kötü koku havadaki bakteri ve mikroorganizmaları işaret ediyor. Burada bulunduğumuz her an insan sağlığına zarar veren bir kokuyu teneffüs etmiş oluyoruz. Yetkililerin acil şekilde çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Atakum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]