SAMSUN Samsun Valisi Dağlı: Yoğun bakımlarda son aşamaya geldik - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı: Yoğun bakımlarda son aşamaya geldik

Sağlık Bakanlığı verilerine göre covid-19 vaka sayısında üç haftadır Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da koronavirüslü hasta sayısındaki artış devam ederken, Vali Zülkif Dağlı yaptığı çağrı ile vatandaşları dışarı çıkmamaya ve kurallara uymaya davet etti. Vali Dağlı, "Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, her hangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını, eşini çocuklarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef. Bu duyarsızlığa bir son vermenin artık tam zamanı geldi. Son aşamaya da geldik. Yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik şu anda. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok. Kesinlikle dışarı çıkmasınlar, kurallara uysunlar, aksi takdirle yoğun bakım ünitelerini de kaldıramayız. Hastanelerde de yoğunluk var" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen covid-19 vaka sayısında üç haftadır Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da vaka sayısındaki artış devam ederken Vali Zülkif Dağlı, yaptığı çağrı ile vatandaşları dışarı çıkmamaya ve kurallara uymaya davet etti. Covid-19 pozitif kişilerle temaslıların filyasyon ekiplerine bildirilmemesinin risk oluşturduğunu söyleyen Vali Dağlı, "İkincisi taziyeler, bunu söyledik. Geçen hafta 70 kişi pozitif olarak çıktı bir tane taziyeden bu çok büyük bir rakam baktığımız zaman. Pozitif olanların karantinada olması gerekirken dışarılarda hala geziyor. Maalesef bu duyarsızlık devam ediyor. Ayrıca toplu olarak bir araya gelmeler özellikle hafta sonunda. Samsunumuz da bildiğiniz gibi Karadeniz'in tam giriş kapısında çok önemli bir konumdayız. Bu manada hareketliliğin de çok olduğu bir şehir. İl dışından sirkülasyon çok fazla, bunu takip etmeye çalışıyoruz. Kaldı ki 4 ay önce ilimizin 3 tane ana girişine HES kodu uygulamasını biz başlattık. Ayrıca kırsal mahallelerden yani eski köylerimizden ilçe merkezlerine girişlerde yine HES kodu uygulamasını çok sıkı bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

'5 BİNİN ÜZERİNDE DENETİM EKİBİ SAHADA'

Vali Dağlı, aşılama çalışmalarının da hızla devam ettirildiğini söyleyerek "Samsun'da 278 bin vatandaşımızın aşılama çalışmasını bitirdik. Aşılama çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Günde yaklaşık 6-7 bin arasında test işliyoruz. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bizim 8 bin test işleme kapasitemiz var. Mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Samsunumuzu iyi bir konuma getirmek için çalışıyoruz. Günlük 2 bin vatandaşımızın evinde karantina kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor. Günlük 364 filyasyon ekibimiz var sahada olan. Aşı çalışmaları yapan ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Sağlık ordusu, kolluk kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimiz gerçekten güzel bir çalışma yapıyorlar. Son 10 gündür dinamik denetim ekiplerimiz oluşturuldu. Yani günlük 5 binin üzerinde denetim ekibimiz sahada bizim" şeklinde konuştu.

'SON AŞAMAYA GELDİK'

Samsunlulara çağrıda bulunan Vali Dağlı, "Tüm Samsunlu hemşerilerime tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmayalım, toplu ortamlarda bir araya gelmek suretiyle ev ziyaretleri yapmayalım. Taziyeleri kesinlikle yapmayalım, telefonla mesajla yapalım. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiç bir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, her hangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını, eşini çocuklarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef. Bu duyarsızlığa bir son vermenin artık tam zamanı geldi. Son aşamaya da geldik. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik şu anda. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok onun için son olarak ben uyarılarımı yapmak istiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmasınlar, kurallara uysunlar, aksi takdirle yoğun bakım ünitelerini de kaldıramayız. Hastanelerde de yoğunluk var. Yoğun bakım üniteleri bizim için önemli olan. Bu süreci yönetmek için uğraşıyoruz. Samsunumuzda 12 sağlık çalışanımızı kaybettik biz, 3 tanesi doktor olmak üzere bu azımsanmayacak bir rakam" dedi.