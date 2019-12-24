Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden TSE yetkilendirme duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden TSE yetkilendirme duyurusu - Son Dakika Ekonomi

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden TSE yetkilendirme duyurusu

6 saat önce

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden bazı ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damga işlemlerinde Türk Standartları Enstitüsünün(TSE) yetkilendirilmesi hakkında duyuru yayımlandı.

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden TSE yetkilendirme duyurusu, System.String[]

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden bazı ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damga işlemlerinde Türk Standartları Enstitüsünün(TSE) yetkilendirilmesi hakkında duyuru yayımlandı.


Yayımlanan duyuruda, "Bilindiği üzere, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogram üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (1 Ocak 2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının il müdürlükleri yerine TSE'ye yapılması gerekmektedir" denildi.


Duyurunun devamında ise şu bilgilere yer verildi:


"TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular 'https://basvuruportal.tse.org.tr' adresli başvuru portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir. Dolayısıyla, bahse konu yönetmelik ve getirdiği değişikliklerin herhangi bir aksaklığa yol açmadan uygulanmasını teminen belirtilen ölçü aletleri için 2020 yılında başvuru yapacak kullanıcıların özellikle aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:


Bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene başvurularının TSE'ye elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.


Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla TSE'ye ödenmesi gerekmektedir.


İl Müdürlüğümüze bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.


Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 1 Ocak 2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE'ye başvuru yapılması gerekmektedir." - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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