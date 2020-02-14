Samsun SBL dünyaya açıldı - Son Dakika
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Samsun SBL dünyaya açıldı

6 saat önce

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SBL) girişimcilikte dünyaya açıldı.

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Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SBL) girişimcilikte dünyaya açıldı.


Samsun'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile "Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Eğitici Eğitimi" projesi imzalayan Karadeniz Bölgesinin tek okulu olma özelliği taşıyan ve okulda Milli Eğitim Bakanlığı projeleri doğrultusunda 7 tane küçük şirket kuran Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi, ayrıca geçen yıldan beri Erasmus+ Sosyal Girişimcilik projesini sürdürmekteydi. "English for Social Entrepreneurship" projesi kapsamında Polonya'nın Harklowa şehrine giden Samsun Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Girişimcilik ve İnovasyonla ilgili bildiri ve sunumlarıyla 14 Şubat 2020 günü Erasmus proje ortağı Avrupalı ülkelerin huzuruna çıktı.


Projede, İtalya, Polonya, İspanya, Romanya ile Litvanya'dan öğretmen ve öğrenciler bulunuyor. Sosyal girişimin toplumlar için önemini ortaya koyan öğrenciler, artık gençlerin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çektiler. - SAMSUN

Erasmus, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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