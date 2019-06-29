Son Dakika Haberleri: Samsun sebze ve meyve fiyatları
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Samsun sebze ve meyve fiyatları

1 saat önce

Samsun'da pazar yerlerinde fiyatlar adeta dip yaptı.

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Samsun'da pazar yerlerinde fiyatlar adeta dip yaptı.

Pazar yerlerinde yaz sebze ve meyveleri tezgahları şenlendirdi. Patates, domates, salata ve soğan düşük etiket fiyatları ile vatandaşların yüzü güldürürken, sivri biber, fasulye, patlıcan ise yüksek etiket fiyatları ise cep yaktı. Samsun'da kurulan pazarlarda bazı sebze ve meyvelerin kilogram fiyatları ise şu şekilde:

Patates 1 buçuk lira, domates 1 buçuk lira, salata 2 lira, soğan 1 buçuk ile 2 lira, fasulye 5 lira, sivri biber 8 lira, patlıcan 4 lira, marul 3 lira ile 5 lira arası, dolma biber 5 lira, karpuz kilosu 1 lira, kayısı 5 lira, kiraz 4 ile 6 lira arası ve üzüm 5 lira. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:13 Kaynak: İHA
Samsun, Ekonomi
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