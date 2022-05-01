Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı - Son Dakika
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Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı

01.05.2022 16:48

Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı memleketi Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı.

Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı

SAMSUN - Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı memleketi Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın naaşı askeri uçakla saat 16.00 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Burada şehit askeri ailesi ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı. Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel olup aktı. Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şahit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'ne gönderildi.

Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı
Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun şehidini gözyaşları içinde karşıladı - Son Dakika


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