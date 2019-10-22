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Samsun şehidini uğurladı

51 dakika önce

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda baba evine çıkartılan şehidin cenazesi daha sonra alınan helalliğin ardından İshaklı Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi. Burada şehidin öz geçmişi okunarak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi top arabasına konuldu. Şehidin ağabeyi Murat Can, kardeşinin kamuflajını giyerek onu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehidin naaşı Bafra Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay - Furkan Abrek Ünal/İHA)

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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