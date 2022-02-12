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Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği - Son Dakika

Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği

12.02.2022 11:40
Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği

Samsun'da avize dükkanına giren tilki panik ve şaşkınlık oluşturdu.

Samsun'da avize dükkanına giren tilki panik ve şaşkınlık oluşturdu.

İlkadım ilçesinde dün yaşanan olayda sabah saatlerinde dükkanı açan esnaf müşteri beklerken dükkana giren tilki oldu. Avize dükkanında otururken karşısında bir anda tilki gören Temel Çelik kısa süreli panik yaşadı. Soluğu dışarıda alan Çelik kapıyı kapatıp Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. İçeride sağa sola koşuşturan tilki dükkanı dağıttı bazı eşyaları kırdı. Yaralı olduğu anlaşılan tilki gelen ekiplerce uyuşturularak tedavi edilip tekrar doğaya salınmak üzere götürüldü.

Yaşadıklarını anlatan Temel Çelik, "Dün sabah mağazayı açtıktan sonra bir 5-10 dakika olmuştu. Masamda oturuyordum. Telefonda bir şeylere bakarken birden patırtı oldu. Kafamı kaldırdığımda tilki tam kapıdan içeri girmiş bana doğru bakıyordu. Birkaç saniye göz göze geldik. Zaten yaralıydı bacaklarından kan akıyordu. Yerimden kalktım ona doğru hareket edince üst tarafa doğru kaçtı. Panikle ben de dışarıya çıktım. Kimseye zarar vermesin diye kapıyı çektim. Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradım. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Hayvanı iğneyle uyuşturup götürdüler. Tabii, biraz yakalama esnasında sağı solu dağıttı ufak tefek şeyleri kırdı ama kimseye zarar vermeden hayvanı yetkililere teslim ettik" dedi.

Şehir merkezinde tilki görmeyi hiç beklemediğini ifade eden Çelik, "Tam nasıl olduğunu bilmiyorum sadece güvenlik kamerasında izlediğimde yol boyunca koşuyor. Hatta bizim dükkanımızı biraz geçtikten sonra bir araçtan korkup tekrar geri dönüp bizim dükkana içeri giriyor. Herhalde beni açık görünce veresiye alışveriş yapmaya geldi ama 'veresiyemiz yok' deyince ortalığı dağıttı gitti. ya aç kaldı ya yaralıydı köpekler kovaladı. Bilmiyorum ama böyle bir olayla karşılaştığım için çok şaşkınım. Buralarda şehrin merkezinde tilki görmek gerçekten garip bir olay oldu benim için" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği
Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği
Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği
Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği
Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği

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Milli Parklar, İlkadım, Samsun, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun şehir merkezinde 'tilki' paniği - Son Dakika


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