SAMSUN Şehit Piyade uzman çavuş süleyman ural samsun'un vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna... - Son Dakika

SAMSUN Şehit Piyade uzman çavuş süleyman ural samsun'un vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna...
SAMSUN Şehit Piyade uzman çavuş süleyman ural samsun'un vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
SAMSUN Şehit Piyade uzman çavuş süleyman ural samsun'un vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:53
Kaynak: DHA
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