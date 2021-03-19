Samsun şehitler için tek yürek - Son Dakika

Samsun şehitler için tek yürek

19.03.2021 02:41

Samsun şehitler için tek yürek Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun şehitler için tek yürek

SAMSUN - Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Dağlı, "Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir" dedi.

İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Dağlı deftere, "Aziz Şehitlerimiz; mukaddes vatanımızın, bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğrunda, seve seve ölüme giderek, şehitlik makamına ulaştınız. Bugün uğruna şehit olduğunuz vatanımızın her köşesinde minnet ve şükran duygularıyla manevi huzurlarınızda sizleri anıyoruz. Sizlerden aldığımız güç, azim ve irade ile üzerinde sonsuza kadar özgürce yaşayacağımız bu vatan toprakları için gerektiğinde bizlerde canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Bir yandan Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık afiyet diliyorum" satırlarını yazdı.

Akabinde Vali Dağlı, protokol üyeleri ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Kıranköy Mezarlığı'ndaki programdan sonra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe de giden protokol üyeleri burada dua ettikten sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Emniyet Müdürü Ömer Turhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve kurum müdürleri katıldı.

Samsun şehitler için tek yürek
Samsun şehitler için tek yürek
Samsun şehitler için tek yürek
Samsun şehitler için tek yürek

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun şehitler için tek yürek - Son Dakika


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