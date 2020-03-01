Samsun şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Samsun şehitler için yürüdü

6 saat önce

Samsunlular İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.

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Samsunlular İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.


Samsun binlerce vatandaş şehitler için yürüdü. İstiklal Caddesi Şehir Kulübü mevkisinde başlayan yürüyüş, cadde bitiminde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'İntikam' şeklinde sloganlar atarak İdlib'deki saldırıyı kınadı. İstiklal Caddesi boyunca yürüyen grup daha sonra İstiklal Marş okudu, dua etti. Yürüyüşün sonunda bir açıklama yapan Samsun Taraftar Grupları adına Ender Atik, " Suriye'de, eli kanlı rejimin saldırısına uğrayan birliklerimiz, bu saldırı sonucu aslan gibi vatan evlatlarını şehit vermiştir. Vatan sevdasıyla, bayrak aşkıyla, hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadele eden askeri birliklerimize saldıranlar, bizim canımızı yakanlar, bunun karşılığını misli olarak almaktadır. Bugün, her zamankinden daha fazla birlik olma, omuz omuza verme ve Türkiye'nin her yerinden aynı sesi yükseltme günüdür. Türk'e Türk'ten başka dost olmadığını bilen Türk gençleri olarak, Suriye'de rejim ile mücadele eden askerlerimiz ve polislerimiz için dua ediyoruz. Yüreğimizi yakanları önce Allah'a, sonra da Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Polisimize havale ediyoruz. Şuan da, şehitlerimizin intikamının aldığı haberleri geliyor. Tarih boyunca olduğu gibi bugünde, vatan toprakları için can veren tüm şehitlerimizin intikamını alan askerimiz, hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmamıştır. Bugünden sonra da bırakmayacaktır. Bizler de Samsunspor Taraftar Grupları ve Samsunlu gençler olarak, Karadeniz'in mert kenti Samsun'dan askerlerimiz için dua ediyoruz. Her Türk gencinin, asker doğduğuna inananlar olarak, gerektiğinde silah altına alınmaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Acılı ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz" dedi.


Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşün ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. - SAMSUN

Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:01 Kaynak: İHA
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