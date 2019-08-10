SAMSUN Şehitliğe ziyaretçi akını
1 saat önce
Şehitliğe ziyaretçi akınıSAMSUN'da, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Şehitliğe ziyaretçi akını
SAMSUN'da, Kurban Bayramı
arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Aileler şehit mezarlarına su döküp dua etti. Samsun
'da, Kurban Bayramı öncesinde arefe günü
kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. Vatandaşlar da şehitliğe gelerek mezarlara su döküp, dua etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi Ünlü DJ, evine girip kendini tatmin eden apartman görevlisini güvenlik kamerasından gördü "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu