Samsun şeker hastası şaziye teyze, 40 kilo verip sağlığına kavuştu

Şeker hastası Şaziye teyze, 40 kilo verip sağlığına kavuştu

Amasya'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Şaziye Gündüz (59), tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uyup, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi ve diyet programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 80 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. Şeker ve tansiyon hastalığına bağlı kullandığı pek çok ilaçtan da kurtulan Gündüz, Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum dedi.

Taşova ilçesinde yaşayan şeker ve tansiyon hastası Şaziye Gündüz, kiloları nedeniyle günlük hayatta da zorluk çekmeye başladı. Gündüz, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uyarak düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Gündüz, 2 yılda 120 kilodan 80 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı ilaçlarından da kurtulan Şaziye Gündüz, 59 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.

'İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM'

Kendini daha dinç ve daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Gündüz, Oturduğum yerden kalkamıyordum. Çoraplarımı dahi çocukları giydiriyordu. Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi daha iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum. Çocuklarımla ve torunlarımla daha eğlenceli vakit geçirebiliyorum dedi.

'PROGRAMA HARFİYEN UYDU'

Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, hastasının diyet programına harfiyen uyduğunu belirterek, Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Şaziye Hanım düzenli olarak spor yaparak zayıflamaya çalıştı. Şaziye teyzemiz, hazırladığımız diyet programlarına uyarak, düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da; 2 yılda 40 kilo verdi, sağlığına kavuştuö diye konuştu.