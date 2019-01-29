Samsun Seyir Halindeyken Alev Aldı
59 dakika önce
Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Samsun
'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay, Samsun- Sinop
Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. H.T. idaresindeki mobilya yüklü 12 AV 030 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. H.T. ile beraber kamyonette bulunan 3 kişi, yangından etkilenmeden kurtulmayı başardı. Sürücüsü, olay yerinden uzaklaşarak itfaiyeye haber verdi. Kamyonet, kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangın itifaye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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