Samsun silah kaçakçılığından 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun silah kaçakçılığından 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun silah kaçakçılığından 5 kişi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun silah kaçakçılığından 5 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 SKM ve silah ticareti" yapmak suçundan dolayı yaptıkları takip ve çalışmalar kapsamında 2 gün önce Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde bulanan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 314 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirilirken olayla ilgili aralarında 1 kadının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 1'i kadın 8 kişi ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakılırken, 5 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Artvin, Amasya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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