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SAMSUN Sınava son anda yetişen genç kıza alkışlı destek

1 saat önce

Sınava son anda yetişen genç kıza alkışlı destekSamsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar ter döktü.

Sınava son anda yetişen genç kıza alkışlı destek
Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar ter döktü. Bir genç kız sınavın yapılacağı binaya girmek için son anda koşarak yetişirken kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla ona destek oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde de sınav nedeniyle yoğunluk yaşadı. Adaylar sınavdan yaklaşık 3 saat önce buraya gelmeye başladı. Fen Edebiyat Fakültesi binasında sınava girecek bir aday giriş kapıları kapatılmadan hemen önce içeri girebildi. Sınava yetişmek için koşarak binaya gelen genç kıza kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla destek oldu.
Ayrıca bir anne çocuğunun yarın gireceği sınavın giriş belgesiyle bugünkü sınav için geldiğini söyleyip polislerden yardım istedi. Bunun üzerine binadaki sınav görevlileri devreye girdi. Adayın doğru sınav giriş belgesiyle geldiğinin anlaşılması üzerine annesi de rahat bir nefes aldı. Ayrıca polis tarafından giriş kapısında yapılan üst aramasının ardından adaylar içeri alındı. Aileler ise bina çevresinde sessiz olmaları konusunda uyarıldı.
SAMSUN Sınava son anda yetişen genç kıza alkışlı destek
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Samsun, Güncel
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