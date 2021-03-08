8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

CHP Kadın Kolları üyelerinin basın açıklaması

Yerdeki kadın ayakkabıları

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kadınlara karanfil vermesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

ÇORUM - Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çorum Kadın Platformu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Parkı'nda bir araya geldi. Buradan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen kadınlar, basın açıklaması yaptı.

CHP Kadın Kolları üyeleri de Kadınlar Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, ABD'de tekstil işçisi kadınların grevi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenler anısına yere topuklu ayakkabı bırakıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, burada yaptığı konuşmada, kadınların eşitlik için mücadele ettiklerini söyledi.

Kadınların her yıl 8 Mart'ta bir araya gelip taleplerini haykırdığını belirten Anar, "Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin ifadesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Hürriyet Meydanı'nda kadın sürücülere karanfil ve çikolata verdi. ???????