Vali Masatlı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın denetime katılması

Vali Masatlı'nın vatandaşlarla sohbeti AMASYA - Amasya Valisi Mustafa Masatlı Taşova ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Masatlı, il merkezindeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kovid-19 ile mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini dile getiren Masatlı, "Geçen hafta başladığımız yoğun denetimlerimize devam ediyoruz. Yapılan denetimlerin amacı esnafımıza, vatandaşımıza ve muhataplarımıza ceza yazmak değil, konunun gündemde kalması ve farkındalık oluşturmak." dedi.

Vali Masatlı Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında da denetimlere katıldı.

Amasya'nın risk durumunu kırmızıdan turuncuya, daha sonra sarıya ve maviye dönüştürmek için seferberlik başlattıklarına dikkati çeken Masatlı, "Önemli olan vatandaşlarımızın kendilerinin duyarlılık gösterip gönüllü olarak kurallara uymalarıdır. Sağlıkçılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın mensupları olmak üzere sahada vatandaşlarımızı uyararak, kuralları hatırlatarak bu hastalığı biran önce ilimizden def edip özlediğimiz günlere kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.