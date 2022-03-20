Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 337 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 337 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

20.03.2022 12:13
Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 337 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta, kar nedeniyle 337 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta, kar nedeniyle 337 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atakum'da 8, Terme'de 4, Salıpazarı 5, Ayvacık 6, 19 Mayıs 8, Bafra 7, Alaçam 12, Yakakent 2, Asarcık 15, Ladik 10, Vezirköprü 10, İlkadım 5, Canik 8 ve Tekkeköy 10 olmak üzere 110 kırsal mahalle ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 7, ilçelerden Ayancık'ta 54, Türkeli'de 25, Boyabat'ta 6, Erfelek'te 5 ve Durağan'da 2 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya il genelinde 98 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Buzlu yolda kayan tır makas kesti Buzlu yolda kayan tır makas kesti Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Samsun, Amasya, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 337 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 337 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement