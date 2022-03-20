Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 337 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta, kar nedeniyle 337 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atakum'da 8, Terme'de 4, Salıpazarı 5, Ayvacık 6, 19 Mayıs 8, Bafra 7, Alaçam 12, Yakakent 2, Asarcık 15, Ladik 10, Vezirköprü 10, İlkadım 5, Canik 8 ve Tekkeköy 10 olmak üzere 110 kırsal mahalle ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 7, ilçelerden Ayancık'ta 54, Türkeli'de 25, Boyabat'ta 6, Erfelek'te 5 ve Durağan'da 2 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya il genelinde 98 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.