Samsun-Sinop il sınırında denetimler sürüyor - Son Dakika

Samsun-Sinop il sınırında denetimler sürüyor
6 saat önce
30 büyükşehirde giriş çıkışların 15 gün uzatılmasıyla Samsun-Sinop karayolunda jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araç giriş çıkışlarının sıkı denetimi sürüyor.
30 büyükşehirde giriş çıkışların 15 gün uzatılmasıyla Samsun- Sinop karayolunda jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araç giriş çıkışlarının sıkı denetimi sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir şehirde giriş çıkışlar 15 gün uzatılan uzatılmasıyla polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimlere devam ediyor. Samsun-Sinop il sınırı Yakakent Asmapınar mevkisinde jandarma ve polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasında, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yakakent İlçe Jandarma ve Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yeni tip korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde seyahat izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrilirken, ticari taşımacılık yapan tır ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:51 Kaynak: İHA
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