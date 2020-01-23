Samsun-Sivas demir yolu hattı bu yıl ulaşıma açılacak - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun- Sivas demir yolu hattı ve hızlı tren ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun-Sivas demir yolu hattının modernizasyon çalışmaları tamamlanarak 88 yıl sonra AB standartlarında yenilendiğini belirtti.

Hatta hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacağını anlatan Aksu, hattın ulaşım, ticaret ve istihdam alanlarında Samsun'a önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Sivas demir yolu hattının yaklaşık 400 kilometrelik modernizasyonunda test sürüşlerinin devam ettiğini ve bu yıl içerisinde ulaşıma açılacağını bildiren Aksu, şöyle devam etti:

"Yapımına 1926 yılında başlanan ve 1932'de hizmete açılan Samsun-Sivas demir yolu hattının tamamı ilk kez modernize edildi. Eski demir yolları şehir merkezlerinde dağınık ve kirlilik açısından olumsuz bir görüntü oluşturmasının yanında günümüz teknolojisinin çok gerisinde kalmıştı. Proje ile hat, AB standartlarında sinyalizasyon, ray teknolojisi ve diğer modernizasyonlarla günümüzün teknolojisine uygun altyapıya kavuştu. 41 istasyon ve durak, 39 tünel, 8 çığ galerisi, 41'i tarihi olan 78 köprü, 1054 menfez, 3 alt geçit ve 2 üst geçitten bazıları restore edildi, bazıları ise tamamen yenilendi. Demir yolu hattının modernizasyonunda 400 milyon avro harcandı."

Modernizasyon çalışmalarına 2015 yılında başlandığını ve 32 ay sürdüğünü aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Samsun, kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve demir yolu ulaşımını bünyesinde bulundurma özelliğiyle Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise birkaç ilden biri. Bu hat hem yük hem de yolcu taşımacılığında önemli rol üstlenmeye devam edecek. Şehrimize katma değer sağlaması açısından son derece önem arz ediyor. Liman kenti olan Samsun, lojistik bir üs. Samsun Limanı ticaret yönünden çok büyük öneme sahip. Birçok özelliğiyle ülkemizde lojistik şehirler arasında yer alıyor. Demir yolunun yeniden hizmete açılması, hem ticari açıdan gerçekleşecek taşımacılıkta hem de vatandaşlarımızın seyahatleri bakımından önemli. Vatandaşlarımız seyahatlerini daha konforlu yapacak. Demir yolu hattı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Aksu, Samsun- Ankara hızlı tren hattı çalışmalarına da değinerek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hızlı tren projesinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Hızlı tren istasyonunun Samsun'daki yeri Canik'te. Proje tamamlandığında Samsun'dan Ankara'ya 2 saatte gidilebilecek. Bu projenin de şehrimize çok önemli katkıları olacak." ifadesini kullandı.