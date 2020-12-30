Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 48 tarihi köprü güçlendirildi - Son Dakika

Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 48 tarihi köprü güçlendirildi

30.12.2020 11:35
Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 48 tarihi köprü güçlendirildi, System.String[]

Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 1932 ve öncesinde yapılmış 48 tarihi köprü Artyol Mühendislik tarafından güçlendirildi.

Modernize edilen Samsun- Sivas demir yolu hattındaki 1932 ve öncesinde yapılmış 48 tarihi köprü Artyol Mühendislik tarafından güçlendirildi.

Artyol Mühendislik'ten yapılan açıklamada, 2015'te başlatılan Samsun- Sivas Kalın Demiryolu Hattı'nın Modernizasyonu Projesi'nin 5 yıl sürdüğü ve hattın kapasitesinin iki katına çıkarıldığı anımsatıldı.

Yıllık taşınan yük kapasitesinin 2 milyon tondan 3 milyon tona çıkarılacağı, hattaki dingil basınç kapasitesinin 20 tondan 22,5 tona yükseltildiği belirtilen açıklamada, 8 saat 50 dakikalık demir yolu seyahat süresinin 5 saat 45 dakikaya indirildiği anlatıldı.

Mevcut 12 tünelin iyileştirildiğinin, 19 yolcu durağı, 30 teknik bina ve 1.012 menfezin inşa edildiğinin kaydedildiği açıklamada, 121 hemzemin geçidin güvenliğinin sağlandığı, 1 karayolu üst geçidi, 6 üst geçit ve 1 yaya alt geçidi inşa edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın iki simge şehri Samsun ile Sivas'ı birbirine bağlayan ve 1932 yılında hizmete giren 378 kilometre uzunluğundaki hattın, AB'nin mali desteğiyle modernize edildiği, tüm alt ve üst yapının Avrupa Birliği standartlarında yenilendiği bildirildi.

Tarihi köprülerde teknik ve ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirildi

Açıklamada verilen bilgiye göre, Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas illerinde yaşayan 3 milyona yakın vatandaşa birçok ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak modernizasyon sayesinde daha konforlu ve güvenli seyahat etme imkanı sunuldu.

Samsun-Sivas demir yolu hattında bulunan 48 adet tarihi köprü Artyol Mühendislik tarafından güçlendirildi. 1932 ve daha önceki yıllarda yapılan tarihi köprülerin güçlendirilmesi sürecinde teknik ve ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirildi.

Köprülerde; işlevini yitirmiş çimento harçlı derzler ve kaplamalar temizlenip uygun renkte kireç esaslı derzler yapıldı, köprü taşlarının yüzeydeki tuzları temizlendi. Köprülerin üst yapısındaki dolgu malzeme ve yalıtımları yeniden yapılarak yağmur sularının uygun bir şekilde yapıdan uzaklaştırılmasıyla suya karşı dayanımı artırıldı.

Köprü ayaklarında ve kemerinde hidrolik kireç esaslı harç enjeksiyonuyla taşların arasında zaman bağlı olarak azalan bağlayıcı malzemeler tamamlanıp dayanım gücü artırıldı. Köprü yan duvarlarının tekstil donatılı yüksek mukavemetli harçla güçlendirilmesi yapıldı. Doğal taş yüzeylerinde toz, toprak, is gibi etkenlerin sebep olduğu birikinti kirlilikler temizlendi.

Yağmur suyu nedeniyle yüzeylerdeki kalker birikintileri ve siyah renkli kir tabakası temizlenip yüzey temizliği sağlandı. Dairesel kemerler üzerine kurulu taş köprülerin orta ayaklarında selyaranların üzerindeki su ve kirliliklerin birikmesi yapılan temizlik ve oluşturulan eğimlerle önlendi. Ayrıca çatlak taşlar, paslanmaz çelikten burgu ankrajlar ile birbirlerine dikildi.

Avrupa Birliği, Üst Geçit, Samsun, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 48 tarihi köprü güçlendirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 48 tarihi köprü güçlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei