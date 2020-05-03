Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında test sürüşleri başladı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan ve 2015 yılında başlatılan Samsun- Sivas Kalın demiryolu hattının yapımının tamamlandığını açıkladı. Test sürüşlerini başlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, 4 Mayıs itibarıyla da hattın ticari deneme seferlerine başlayacağını açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldığını hatırlattı. Proje kapsamında 378 kilometrelik hattın tüm altyapı ve üst yapısının yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında bir sinyal sistemi yapıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimiz 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam etmekte. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibarıyla tamamlayarak, 4 Mayıs günü hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.



40 tarihi köprü restore edildi



Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan ve Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın hattının modernizasyonu çerçevesinde 40 tarihi köprünün de restore edildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, proje ile demiryolu altyapısı platform genişliğinin 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendiğini anlattı. Toplamda 12 adet tünelde de iyileştirme çalışması yaptıklarını, hattın ray, travers, balast ve makas üst yapısının değiştirildiğini, modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50'lik artış olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Korona virüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz" dedi. - ANKARA