Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde gönüllülük anlatıldı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde, gönüllü olmanın önemi anlatıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirveye, Türk Kızılay, TEMA Vakfı, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) temsilcileri, gönüllüleri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, gönüllüler deneyimlerini aktardı.

Zirvenin düzenleme kurulunda yer alan üniversite öğrencisi Yusuf Dursun Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerin de desteğiyle birçok alanda insanlara, eğitime ve çevreye katkılar sunulduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğü arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

TEGV Samsun Eğitim Parkı Gönüllü Sorumlusu Tuba Ergüler Kırçiçek de Milli Eğitim Bakanlığıyla (MEB) yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde matematik, fen, İngilizce, sanat ve spor gibi alanlarda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Etkinliklerin çoğunun gönüllü gençlerin desteğiyle gerçekleştirildiğini anlatan Kırçiçek, "Vakfımız sayıları yüz binleri bulan gönüllü ordusuyla çalışıyor. Bu gönüllü ordusunun hepsi üniversite öğrencisi. Öğrenciler okullarda aldıkları teorik bilgiyi etkinliklerde pratik bilgiye dönüştürüyorlar." diye konuştu.

TURMEPA İl Koordinatörü Damla Balçık, gelecek nesillere daha mavi ve temiz bir dünya bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

MEB ile yaptıkları protokol kapsamında okullarda öğrencilere çevre eğitimleri verildiğini aktaran Balçık, "Gönüllü topluluklarımız var. Kıyı temizliğiyle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay Topluluğu Başkanı ve OMÜ öğrencisi Şeyma Özdemir ise gönüllü olarak insanlık adına güzel çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Bir insana, bir hayata dokunmak çok güzel. Gönüllü olmazsak kendimizi iyi hissedemeyiz, dünyaya bir yararımız olmaz. Herkes gönüllü olmalı, taşın altına elini koymalı." değerlendirmesinde bulundu.