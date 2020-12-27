Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz - Son Dakika

SAMSUN'da cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla şehir sessizliğe büründü. Kentin ana güzergahlarında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Samsunlu vatandaşlar evlerinde geçirdi. Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları hafta sonu uygulanan kısıtlamayla sessizleşti. Kentin ana güzergahlarında polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgesi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Ayrıca durdurulan araçlardaki vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması da yapıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan vatandaşlara para cezası uygulandığı belirtildi.