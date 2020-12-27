Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz - Son Dakika

Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz

27.12.2020 17:16
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz, System.String[]

SAMSUN'da cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla şehir sessizliğe büründü.

SAMSUN'da cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla şehir sessizliğe büründü. Kentin ana güzergahlarında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Samsunlu vatandaşlar evlerinde geçirdi. Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları hafta sonu uygulanan kısıtlamayla sessizleşti. Kentin ana güzergahlarında polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgesi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Ayrıca durdurulan araçlardaki vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması da yapıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan vatandaşlara para cezası uygulandığı belirtildi.


Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz
Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz

Jandarma, Samsun, Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir Beykoz'da Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kişiye yardım eli uzatıldı Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar" 5 Türk kulübü, Adrian Mutu'yu takımlarının başına geçirmek istiyor Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada
Stephen Curry, antrenmanda art arda 105 adet üç sayılık isabet buldu Stephen Curry, antrenmanda art arda 105 adet üç sayılık isabet buldu         
17:01
Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler         
16:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir         
15:42
"Yeğenimi hastaneye götürüyorum" diyen sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı         
15:30
Kadın turist, yasağa uymayan eşini görüntüleyen gazeteciye saldırdı Kadın turist, yasağa uymayan eşini görüntüleyen gazeteciye saldırdı         
15:24
MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı         
14:53
Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir         
13:47
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'filmli cam' hilesi pes dedirtti Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'filmli cam' hilesi pes dedirtti         
11:25
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 17:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun, sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei