SAMSUN Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası - Son Dakika
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SAMSUN Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası

6 saat önce

Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arasıSAMSUN'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken Türk Kızılay'ı kan bağışı çalışmalarına devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası

SAMSUN'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken Türk Kızılay'ı kan bağışı çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılayı tarafından telefonlarına mesaj gelen vatandaşlar polise bilgi verip kan bağışı noktasına geliyor. İmkanı olmayan bağışçıları ise Türk Kızılayı görevlileri evlerinden araçlarla alıp bu noktalara getirerek kan bağışında bulunmalarını sağlıyor.

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 kentten biri olan Samsun'da vatandaşlar yasaklara uyarken Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının karşılanması için yürüttüğü gönüllü kan bağışı çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılayı tarafından daha önve bağış yapmış vatandaşların cep telefonlarına yeniden bağış yapmaları için çağrı mesajları gönderildi. Bu mesajı gören vatandaşlar kan bağışında bulunmak üzere Türk Kızılayı'nın kan alım noktalarına başvurdu. Vatandaşlan polise bilgi verip kan bağışında bulunmak için dışarı çıktı. İmkanı olmayan bağışçıları ise Türk Kızılayı görevlileri tarafından evlerinden araçlarla alıp bu noktalara getirerek kan bağışında bulundu.

'KAN STOKLARI AZALDI'

Atakum İlçesi Türk-iş Kavşağı'nda kan alma otobüsünde vatandaşlar bağışda bulundu. Çalışma ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay'ı Atakum Şube Başkanı Asıl Kurtoğlu, 'Bugün dışarı çıkma yasağı var ama kan ihtiyacı durmuyor. Özellikle kana ihtiyaç duyan hastalarımız var. Birde Kızılay'ın kan stokları aşırı derecede azaldı. O stokların yerine yeniden kan tedariki için İçişleri Bakanlığımızın izni ile bugün sokağa çıkma yasağı var ama biz kan bağışı çalışmalarına devam ediyoruz. Biz dün bağışçılarımızı mesaj göndererek kan bağışına davet ettik. Bağışçılarımız sabahtan bu yana buraya gelip kan bağışı yapıyorlar. Mesaj gelen bağışçılarımız kendileri de gelebiliyorlar ya da bize söyleyip bizde onları evlerinden alıp getirip kan bağışında bulunmalarını sağlıyoruz. İhtiyacı yeter ki giderelim bu şekilde. İnsanımız duyarlı ama biraz daha duyarlı olmalılar. Kan her gün ihtiyaç. Kan bir gün olur herkese lazım olabilir. Siz kan bağışında bulunun ki yarında bir başkası sizin için kan bağışında bulunsunö dedi.

'MESAJ GELDİ'

Kan bağışında bulunan Mustafa Kul (58) ise 'Genellikle kan bağışında bulunuyorum. Bu son olaylardan dolayı kan ihtiyacı arttığı için bende daha duyarlı oldum. Dün telefonuma Türk Kızılay'ından mesaj geldi. Bende evimden emniyeti arayıp izin aldım ve kan vermek için geldim. Vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında bu dönemde daha hassas olmaları gerekiyorö diye konuştu.

'VATANDAŞLIK GÖREVİ'

Türk Kızılay'ı bağış çağrısı üzerine kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyleyen Fatih Ak de (29) 'İnsanlar virüsten dolayı biraz korkuyorlar ama gelip kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Gayet steril bir ortamda kan veriyoruz. Bu bir vatandaşlık göreviö şeklinde konuştu.

'155'İ ARAYIP KAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

20'inci kan bağışını yapan Muammer Öztürk (40) ise, 'Telefonuma 3-4 gündür Türk Kızılay'ından mesaj geliyordu. Bende 155'i arayıp kan bağışında bulunmak için izin aldım. Evimden bağış yapmak için geldim. Kan sürekli bir ihtiyaç. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorumö dedi.

SAMSUN Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:19 Kaynak: DHA

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