SAMSUN Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar - Son Dakika

SAMSUN Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar

7 saat önce

Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlarSAMSUN'da çilek hasadında üreticiler, maske ve eldiven takıp, tulum giyiyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor.

Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar

SAMSUN'da çilek hasadında üreticiler, maske ve eldiven takıp, tulum giyiyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. 20 yıldır çilek üretimi yaptığını belirten çiftçi Bayram Ali Kadıoğlu, "Bizim arazimiz yol kenarından uzak bir bölgede ve egzoz gazından olabildiğince uzak. İşçilerimiz de sadece evlerinde izole bir şekilde yaşıyorlar. Önceden bunu hepsiyle konuşup anlaştık. Evlerinden alıp tarlaya getiriyoruz, sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dezenfektanımız, eldivenimiz, maskelerimiz var" dedi.

Samsun'da çiftçiler çilek hasadına başladı. Koronavirüs nedeniyle çilek hasadında çalışan tarım işçileri bu yıl ek hijyen tedbirleri aldı. Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nde 18 dönümlük çilek tarlasında çalışan işçiler, hasat sırasında maske ve eldiven takıp, tulum giyiyor. İşçiler çilek hasadını sosyal mesafeye uygun şekilde aralarında birer sıra boşluk olacak şekilde yapıyorlar. İşçiler tarlaya ilk geldiklerinde de özel dezenfektanları kullanıyor. Kokusu ve aroması ile ünlü olan Elifli çileği tarladan kilosu 12 TL'ye satılırken vatandaşlar ise manav ve marketlerden 15 TL'den satın alabiliyor.

'EVDEN TARLAYA TARLADAN EVE GİDİYORLAR'

20 yıldır çilek üretimi yaptığını söyleyen çiftçi Bayram Ali Kadıoğlu, "Bu yıl 18 dönüm alanda üretim yaptık. Yıllık üretimimiz iklim şartlarına göre 1,5 ton ile 2,5 ton arasında değişiyor. Bizim arazimiz yol kenarından uzak bir bölgede ve egzoz gazından olabildiğince uzak. İşçilerimiz de sadece evlerinde izole bir şekilde yaşıyorlar. Önceden bunu hepsiyle konuşup anlaştık. Evlerinden alıp tarlaya getiriyoruz sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dezenfektanımız, eldivenimiz, maskelerimiz var. İşçilerimiz özelikle dikkat ediyorlar hasadı önlemler alarak yapıyoruz. Çilekleri tüketecek insanları da düşünüyoruz. Çilek hasadında kadın işçiler çalışıyor. İşçi sayımız 13'e kadar çıkıyor. Özellikle bölgemizde çilek üretimi her yıl artıyor. Çevre illere de satış yapıyoruz. Biz tarladan kilosunu 12 liraya veriyoruz tüketici ise 15 TL'den satın alabiliyor" dedi.

'MASKE VE ELDİVEN TAKIYORUZ'

Tarım işçisi Birgül Ersoy ise koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alarak çalıştıklarını söyleyerek, "Eldivenimizi, maskemizi takıyoruz. Tarlaya girmeden önce dezenfektanlar kullanıyoruz. Toplama işlemini de birer sıra aralık bırakarak sosyal mesafeye uygun şekilde yapıyoruz. Koronavirüs nedeniyle her türlü önlemimizi alarak çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'HEM KENDİ SAĞLIĞIMIZ, HEM DE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN'

Çilek hasadının Ağustos ayı ortasına kadar devam edeceğini anlatan tarım işçisi Satu Keleş de "Bu yıl koronavirüs nedeniyle hem kendi salığımız hem de toplum sağlığı için hasatta maske, eldiven takarak ve tulum giyerek çalışıyoruz. Zaten her birimizi yaklaşık 2,5 aydır evden dışarı çıkmadık. Şimdi de sadece çalışmak için tarlaya geliyoruz sonra tekrar evimize gidiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ayrıca hasat ettiğimiz çileğimizde çok özel. Elifli çileği kokusu ve aroması nedeniyle çok meşhur bir çilek. Reçeli kompostosu yapılıyor ayrıca pasta ve dondurma yapımında tercih ediliyor" dedi.

SAMSUN Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar

Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:52 Kaynak: DHA


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